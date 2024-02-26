Жирков — о стажировке: буду в Калининграде — пойду в «Балтику», по поводу Питера не знаю

Бывший игрок ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков высказался о своей стажировке в футбольном клубе.

«Про стажировку пока не особо основательно думал. Буду в Калининграде — пойду в «Балтику». Если буду в Москве и куда-то пригласят или я сам куда-то захочу, то рассмотрю варианты.

Пойду ли к Семаку? У меня в Питере ничего же нет, так что не знаю. Просто на пару дней съездить? Там не пару дней нужно. Надо побольше времени уделить: три или четыре дня. Возможно, и хотел бы, на данный момент не знаю, а там посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Жиркова Sport24.

40-летний Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста в феврале 2023 года. Жирков успел поиграть за такие команды, как тамбовский «Спартак» (с 2001 по 2003 год), московский ЦСКА (с 2004 по 2009 год), лондонский «Челси» (с 2009 по 2011 год), «Анжи» (2011-2013), московское «Динамо» (2013-2015), санкт-петербургский «Зенит» (2016-2021) и «Химки» (2022). Также Юрий играл в составе сборной России с 2005 по 2021 год.