Игрок «Спартака» Промес не подал апелляцию на решение по делу о контрабанде наркотиков

В апелляционном суде Амстердама заявили, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес пока не подал апелляцию на решение суда по делу о контрабанде наркотиков.

«Промес пока ещё не подал апелляцию на решение суда по делу о контрабанде наркотиков. У его стороны есть две недели после вердикта окружного суда для подачи апелляции. Решение окружного суда было вынесено 14 февраля», — приводит сообщение суда «Матч ТВ».

Напомним, 14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.