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Футболист «Фиорентины» Куарта попал в больницу — Radio Bruno

Футболист «Фиорентины» Куарта попал в больницу — Radio Bruno
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Защитник итальянской «Фиорентины» Лукас Мартинес Куарта попал в больницу, сообщает Radio Bruno.

По информации источника, футболист отправился в медицинское учреждение, так как у него появились боли в животе. Именно поэтому Куарта не сможет помочь команде в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Лацио», который пройдёт 26 февраля.

27-летний защитник является воспитанником аргентинского «Ривер Плейт», откуда летом 2020 года перешёл в «Фиорентину», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 13 млн. В нынешнем сезоне Лукас сыграл за «фиалок» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей. При этом его рыночная стоимость составляет € 14 млн.

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