Валерий Непомнящий: поддерживаю введение объяснений решений арбитров после VAR

Российский тренер Валерий Непомнящий поддержал введение объяснений решений арбитров после VAR.

«У меня сразу же возникает аналогия с хоккеем, когда арбитр объясняет по громкой связи, за что был удалён игрок. Как мне кажется, здесь также будет применяться короткое объяснение происходящих событий. Почему именно так? Попытка объяснить всё подробно и своими словами может быть не самой выигрышной. Думаю, этот момент будет абсолютно точно отработан, и я поддерживаю это решение.

Стоит ли также рассмотреть вариант с озвучиванием переговоров специалистов на VAR? Я готов согласиться и с этим, но меня смущает пара моментов. Иногда на рассмотрение эпизода уходит слишком много времени, и это должно быть лаконично, без демагогии. К тому же мы знаем, как порой общаются судьи. Поэтому говорить об этом сейчас не имеет смысла», — приводит слова Непомнящего RT.