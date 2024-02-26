Коутиньо: Клопп и Флик — подходящие тренеры для любого клуба мира

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Баварии» Филиппе Коутиньо, ныне выступающий за катарский «Аль-Духаиль», высказался о немецких тренерах Юргене Клоппе и Ханс-Дитере Флике. Бразилец порассуждал, подходят ли специалисты для работы в испанской «Барселоне».

«Безусловно, это два великих тренера. Я работал с ними обоими, и, по правде говоря, у меня были очень хорошие отношения как с Юргеном, так и с Ханси. Их команды всегда играли очень хорошо. Клопп и Флик — подходящие тренеры для любого клуба мира, не только для «Барселоны», — приводит слова Коутиньо Sport.es.

Напомним, Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии для сотрудничества с мерсисайдцами. Флик, в свою очередь, находится без работы с сентября прошлого года. Обоих специалистов связывают с назначением на пост главного тренера «Барселоны».