Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» обыграла «Торино» благодаря хет-трику Дибалы

«Рома» обыграла «Торино» благодаря хет-трику Дибалы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречались римская «Рома» и туринский «Торино». Игра прошла в Риме на стадионе «Олимпико». Встречу обслуживала бригада судей во главе с Юаном Лукой Сакки. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Игра завершилась победой хозяев — 3:2.

«Рома» вышла вперёд в концовке первого тайма — на 42-й минуте с 11-метровой отметки отличился форвард Пауло Дибала. Однако уже спустя две минуты туринцы отыгрались благодаря голу нападающего Дувана Сапаты.

На 57-й и 69-й минутах Дибале удалось оформить хет-трик, создав для своей команды комфортное преимущество. За две минуты до конца основного времени матча туринцам удалось отыграть один мяч — футбольный мяч в свои ворота срезал защитник Деан Хёйсен. Встреча так и завершилась — 3:2 в пользу подопечных Даниэле Де Росси.

Таким образом, «Рома» набрала 44 очка. Римская команда после 26 матчей Серии А занимает шестое место в турнирной таблице. «Торино», в свою очередь, с 36 очками идёт на 10-й строчке.

Италия - Серия А . 26-й тур
26 февраля 2024, понедельник. 20:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 2
Торино
Турин
1:0 Дибала – 42'     1:1 Сапата – 44'     2:1 Дибала – 57'     3:1 Дибала – 69'     3:2 Хёйсен – 89'    
Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
Материалы по теме
«Решение по Моуринью оказалось правильным». Хавбек «Ромы» Кристанте — об увольнении Жозе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android