«Рома» обыграла «Торино» благодаря хет-трику Дибалы

Завершился матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречались римская «Рома» и туринский «Торино». Игра прошла в Риме на стадионе «Олимпико». Встречу обслуживала бригада судей во главе с Юаном Лукой Сакки. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Игра завершилась победой хозяев — 3:2.

«Рома» вышла вперёд в концовке первого тайма — на 42-й минуте с 11-метровой отметки отличился форвард Пауло Дибала. Однако уже спустя две минуты туринцы отыгрались благодаря голу нападающего Дувана Сапаты.

На 57-й и 69-й минутах Дибале удалось оформить хет-трик, создав для своей команды комфортное преимущество. За две минуты до конца основного времени матча туринцам удалось отыграть один мяч — футбольный мяч в свои ворота срезал защитник Деан Хёйсен. Встреча так и завершилась — 3:2 в пользу подопечных Даниэле Де Росси.

Таким образом, «Рома» набрала 44 очка. Римская команда после 26 матчей Серии А занимает шестое место в турнирной таблице. «Торино», в свою очередь, с 36 очками идёт на 10-й строчке.