Игрок «Локомотива» Дзюба посетит Город Игр Будущего в Казани 27 февраля

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба посетит Город Игр Будущего в Казани 27 февраля для автограф-сессии.

Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт. 21 февраля состоялось открытие Игр будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта. Групповые этапы в некоторых видах спорта начались ещё раньше, 19 февраля.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Контрактное соглашение россиянина с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.