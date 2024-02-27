Алан Ширер высказался о главных претендентах на чемпионство в АПЛ в сезоне-2023/2024

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

«Когда смотришь на команду, которая не может добиться хороших результатов пару недель подряд, начинаешь думать, что их шанс упущен. Думаю, для «Сити» хорошо, что они уже это проходили. Они знают, что нет смысла паниковать.

Даже когда они не очень хорошо играют, они верят в себя и в то, что делают. Они знают, что, если продолжат это работать, в конечном счёте это принесёт результат. Так что паники у них нет.

В то же время мы знаем, что у «Ливерпуля» в конце сезона уходит тренер, поэтому они находятся под чуть большим давлением. Мы знаем и то, что случилось с «Арсеналом» в прошлом сезоне, так что на них тоже оказывается определенное давление.

В свою очередь, «Сити» хорош, силен и знает, как справиться с такой ситуацией, потому что уже её проходил», – приводит слова Ширера Metro.

После 26 туров «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 60 очками. Второе место занимает «Манчестер Сити» (59 очков). Замыкает тройку лондонский «Арсенал» (58 очков).

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