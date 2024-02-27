Барриос: полюбил русскую баню — сначала было слишком жарко, но потом привык

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, какие места в Санкт-Петербурге можете назвать самыми любимыми.

«Люблю гулять по центру Петербурга, ходить по магазинам и в мясные рестораны. Могу прогуляться по Крестовскому острову вокруг нашего стадиона и где флагшток — там прекрасные места для прогулки с семьёй. Нравится посидеть в кафе или на берегу, прокатиться на лодке или маленьком катере.

Полюбил русскую баню — периодически выбираюсь с партнерами по команде в один по-настоящему традиционный комплекс. Выполняю всю программу. Сначала она не нравилась — было слишком жарко, но потом привык. С тех пор часто хожу туда в основном вместе с российскими партнерами по команде — Мостовым, Коваленко, Ерохиным, Суторминым, Караваевым. Именно они привили любовь ко всем этим процедурам — нырять в холодную воду и потом снова греться. И веником попариться!», — приводит слова Барриоса «Известия».

Барриос перешел в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года. Сумма трансфера составила € 15 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает колумбийца в € 14 млн.

В нынешнем сезоне Барриос сыграл 21 матч и отдал 2 голевые передачи.

Вместе с «Зенитом» за пять сезонов полузащитник выиграл пять чемпионств страны, один Кубок и три Суперкубка России.

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