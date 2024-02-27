Араз Озбилиз высказался о переходе Дениса Глушакова в «Урарту»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз высказался о переходе Дениса Глушакова в армянский «Урарту».

«Денис — хороший футболист. Здорово, что он приехал в «Урарту» и будет помогать команде. Может быть, он останется в клубе дольше, если ему здесь понравится. Я знаю, что он хочет играть в РПЛ, но, думаю, сборы в Дубае показали, что разница между армянскими и российскими клубами не очень большая.

Очень хороший шаг для Глушакова. Сейчас он сможет набрать форму. Дай бог, чтобы остался в «Урарту». Это опытный футболист, который поможет армянскому футболу. Не думаю, что его возраст станет проблемой. Во всём мире футболисты сейчас играют дольше, чем раньше. Если раньше в 35 лет уже заканчивали, то сейчас спокойно играют до 40», — сказал Озбилиз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.