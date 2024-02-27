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Березовский: случай с Кокориным в кафе — это следствие влияния больших денег

Березовский: случай с Кокориным в кафе — это следствие влияния больших денег
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Бывший голкипер московского «Динамо» и «Зенита» Роман Березовский, ныне занимающий должность тренера вратарей в сборной Армении, высказался о влиянии больших денег на молодых футболистов.

«Это всегда влияет — люди просто этого не ощущают. Им кажется, что ничего не меняется, но это не так. Должны быть люди рядом, которые помогут и опустят с небес на землю. Но человек хочет сам всё прожить и получить свой опыт. Например, тот нашумевший случай с Кокориным в кафе — наверное, это следствие влияния больших денег», — приводит слова Березовского «Матч ТВ».

Во время карьеры футболиста Березовский выступал за такие известные клубы, как «Зенит», «Сатурн-1991», московские «Торпедо» и «Динамо», а также подмосковные «Химки». В составе сборной Армении голкипер принял участие в 94 матчах.

В качестве тренера Роман успел поработать в «Сочи» и в «Пюнике». В московском «Динамо» экс-игрок занимал должность тренера вратарей. На данный момент Березовский работает на аналогичной позиции в сборной Армении.

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