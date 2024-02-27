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Корнаухов: Семак сделал себя сам, в России это топ-звезда

Корнаухов: Семак сделал себя сам, в России это топ-звезда
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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов назвал экс-футболиста, а ныне главного тренера «Зенита» Сергея Семака топ‑звездой российского футбола. Он отметил, что Семак сделал себя сам, не имея при этом врождённого грандиозного футбольного таланта. Также Корнаухов отметил сильные качества Семака — трудолюбие, старание и футбольный ум. Сегодня главному тренеру «Зенита» исполнилось 48 лет.

«Его отличало трудолюбие. Когда говорят, что человек сделал сам себя, это в полной мере относится к нему. Да, может, у Семака не было грандиозного таланта как у футболиста, но он сам себя слепил и вытащил в мировой футбол. Это трудолюбие, старание, футбольный ум. В России это топ‑звезда», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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