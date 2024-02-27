«Он был злой и неуступчивый». Семшов высказался о качествах Семака

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Игорь Семшов рассказал об игровых качествах своего бывшего одноклубника Сергея Семака, ныне занимающего пост главного тренера сине-бело-голубых. Он выделил неуступчивость и спортивную злость Семака. По мнению Семшова, именно эти качества помогли Сергею добиться успеха в футболе.

«Его выделяли неуступчивость, работоспособность, он трудяга на поле. Он был по‑спортивному злой, не хотел никогда уступать. Именно эти качества помогли ему добиться успеха», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» с 2018 года и с тех пор привёл команду к пяти чемпионским титулам в Российской Премьер-Лиге. Во времена игровой карьеры Семак играл за «Зенит», ЦСКА, «Пари Сен-Жермен» и ряд других клубов. Также на его счету 65 матчей за сборную России.