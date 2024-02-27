Маскота «Интернасьонала» обвинили в сексуальных домогательствах — TyC Sports

Журналистка Жизель Кумпель обвинила в сексуальных домогательствах маскота бразильского «Интернасьонала» во время матча 10-го тура бразильской Серии А с «Гремио», который завершился со счётом 3:2, сообщает TyC Sports.

По информации источника, Кумпель утверждает, что маскот постоянно ей жестикулировал, а после победного гола обнимал и лапал, схватил за голову и поцеловал. При этом бразильский клуб уже предоставил полиции записи с камер видеонаблюдения, а на время расследования отстранил сотрудника. Отметим, что победный мяч был забит на 90+8-й минуте игры Аланом Патриком, который реализовал пенальти.

На данный момент после 10 сыгранных матчей Серии А «Интернасьонал» является лидером чемпионата с 25 очками. «Гремио» находится на втором месте с 20 очками.