Леау: Ибрагимович однажды сказал, что я настоящее и будущее «Милана»

Вингер «Милана» Рафаэл Леау рассказал о поддержке со стороны легендарного нападающего «россонери» Златана Ибрагимовича во время совместного выступления за итальянский клуб.

«Как только Ибрагимович вернулся в «Милан», он сразу напомнил нам, что удивительная история клуба не была нашей заслугой. Второе, в чём он помог лично мне — это формирование сильного характера. Ибра был тем товарищем по команде, который пытался показать мне, что я всегда могу делать больше. После победы в чемпионате в 2022 году, Златан взял микрофон и обратился к каждому игроку. Обо мне он сказал, что я настоящее и будущее «Милана», — приводит слова Леау Sky Sport Italia.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. Португальский футболист выиграл с командой скудетто в сезоне-2021/2022.

В нынешнем сезоне вингер провёл за «россонери» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.