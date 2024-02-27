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Игрок «РБ Лейпциг» Орбан получил награду за донорство стволовых клеток

Игрок «РБ Лейпциг» Орбан получил награду за донорство стволовых клеток
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Защитник немецкого «РБ Лейпциг» Вилли Орбан получил награду за донорство стволовых клеток для человека, борющегося с лейкемией.

«Отличная награда для нашего капитана! Вилли Орбан был награждён за пожертвование стволовых клеток от Ассоциации немецких спортивных обозревателей «Специальным призом» на церемонии вручения премии Fair Play 2023 года.

В прошлом году Вилли Орбан прошёл процедуру сбора стволовых клеток после того, как его определили в качестве подходящего донора для пациента с лейкемией. С его помощью наш капитан смог дать человеку второй шанс на жизнь», — сообщает пресс-служба клуба.

31-летний защитник в нынешнем сезоне сыграл за команду 10 матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отметился.

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