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Юрий Сёмин: Семак в «Зените» работает лучше, чем Адвокат и Спаллетти

Юрий Сёмин: Семак в «Зените» работает лучше, чем Адвокат и Спаллетти
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что Сергей Семак в «Зените» работает лучше, чем Дик Адвокат и Лучано Спаллетти.

«Сергей – большой молодец. Бьёт все рекорды на посту главного тренера «Зенита». В Санкт-Петербурге какие только тренеры ни работали – и Адвокат, и Спаллетти. Но Семак работает лучше всех. Наверное, всё закономерно. Он хорошо знает свою работу и футбол в целом. У него отличный опыт работы игроком и тренером. Крепкого здоровья и удачи ему», — приводит слова Сёмина «Евро-футбол».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» с 2018 года и с тех пор привёл команду к пяти чемпионским титулам в Российской Премьер-Лиге. Во времена игровой карьеры Семак играл за «Зенит», ЦСКА, «Пари Сен-Жермен» и ряд других клубов. Также на его счету 65 матчей за сборную России.

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