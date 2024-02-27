Источник: «Интернасьонал» интересуется защитником «Зенита» Дугласом Сантосом

Бразильский «Интернасьонал» интересуется защитником санкт-петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом, сообщает журналист Александр Эрнст в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильская команда планирует усилить позицию левого защитника и, кроме Сантоса, «Интер» рассматривает 34-летнего Исмаили из французского «Лилля». Также у «Интернасьонала» и «Зенита» выстроились хорошие взаимоотношения после аренды Роберта Ренана в бразильский клуб.

Дуглас Сантос является воспитанником бразильского «Наутико», откуда перебрался в испанскую «Гранаду». Затем успел поиграть за «Удинезе», «Атлетико Минейро» и «Гамбург». 29-летний бразилец присоединился к сине-бело-голубым летом 2019 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 14 млн.

В нынешнем сезоне защитник сыграл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 15 млн.