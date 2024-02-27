Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Интернасьонал» интересуется защитником «Зенита» Дугласом Сантосом

Источник: «Интернасьонал» интересуется защитником «Зенита» Дугласом Сантосом
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский «Интернасьонал» интересуется защитником санкт-петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом, сообщает журналист Александр Эрнст в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильская команда планирует усилить позицию левого защитника и, кроме Сантоса, «Интер» рассматривает 34-летнего Исмаили из французского «Лилля». Также у «Интернасьонала» и «Зенита» выстроились хорошие взаимоотношения после аренды Роберта Ренана в бразильский клуб.

Дуглас Сантос является воспитанником бразильского «Наутико», откуда перебрался в испанскую «Гранаду». Затем успел поиграть за «Удинезе», «Атлетико Минейро» и «Гамбург». 29-летний бразилец присоединился к сине-бело-голубым летом 2019 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 14 млн.

В нынешнем сезоне защитник сыграл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Дуглас Сантос: к матчу со «Спартаком» все игроки «Зенита» должны быть готовы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android