Мбаппе встретился с президентом Франции и эмиром Катара в Елисейском дворце. Видео

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетил званый ужин, проходивший в Елисейском дворце по случаю официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, на котором игрок встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Футболист стал единственным выступающим спортсменом, получившим приглашение на это мероприятие. Об этом сообщает RMC Sport.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце:

Ранее в СМИ появлялась информация, что на этом приёме ни президент Франции, ни эмир Катара, ни президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который также посетил это мероприятие, не общались с Мбаппе на предмет его будущего во французском гранде. Церемония имела исключительно деловой характер.

Напомним, по имеющимся данным, Мбаппе уже сообщил Аль-Хелаифи, что покинет «ПСЖ» по окончании нынешнего сезона.