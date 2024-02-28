Маурисио ​Почеттино обратился с просьбой к болельщикам «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лидс Юнайтед».

«Да, нас ждёт сложный матч. Будет аншлаг, приятная атмосфера. Я понимаю разочарование болельщиков, но нам снова нужна их помощь. «Лидс» будут поддерживать пять тысяч фанатов», — приводит слова Почеттино BBC.

Встреча состоится сегодня, 28 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнётся в 22:45 мск.

Напомним, в 1/32 финала команда Почеттино прошла клуб из Чемпионшипа «Престон Норт Энд» со счётом 4:0, а на стадии 1/16 финала «Челси» обыграл «Астон Виллу» — 3:1.

После 25 матчей «Челси» занимает в АПЛ 11-е место с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (60 очков).

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: