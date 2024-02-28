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Фабрицио Романо: объявление об уходе Мбаппе из «ПСЖ» – лишь вопрос времени

Фабрицио Романо: объявление об уходе Мбаппе из «ПСЖ» – лишь вопрос времени
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе с большей долей вероятности покинет французский клуб и перейдёт в «Реал».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в интервью 888sport, объявление о переходе игрока сборной Франции в мадридский клуб состоится в ближайшее время. Ожидается, что «ПСЖ» и Мбаппе объявят о прекращении сотрудничества в совместном обращении.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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