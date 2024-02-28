Лунёв: рядом с «Байером» в Германии сейчас никого нет. Даже «Бавария» по игре очень далеко

Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв высказался об успехах своей бывшей команды — леверкузенского «Байера». Напомним, команда Хаби Алонсо лидирует в чемпионате Германии.

«Я многие игры смотрел и могу сказать, что рядом с ними сейчас никого нет. Даже «Бавария» по последнему матчу очень далеко, именно по игре. Только чудо может помешать им стать чемпионами.

После моего ухода прибавилось три, наверное, игрока, которые внесли определённые краски и добавили качества. Конечно, стилистически игра поменялась, и это даёт результат. 30 с лишним игр команда идёт без поражений. Не вижу ничего удивительного в этом плане, ребята — молодцы», — сказал Лунёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.