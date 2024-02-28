Пименов: семь лет без побед над «Зенитом» демонстрируют, как обстоят дела в «Спартаке»

Российский экс-футболист Руслан Пименов высказался о результатах московского «Спартака». В частности, он затронул тему того, что красно-белые на протяжении семи лет не побеждали «Зенит» в матчах чемпионата России. Напомним, уже 2 марта «Спартаку» вновь предстоит встретиться с «Зенитом». Игра 19-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в Санкт-Петербурге. Это будет первый матч команд после зимнего перерыва в сезоне.

«Семь лет без побед «Спартака» над «Зенитом» демонстрируют, как обстоят дела в клубе. Постоянная чехарда наверху, то, что творится, сказывается и на игроках. Нет какой‑то стратегии в плане трансферов, где игроков берут точечно, которые должны усиливать клуб.

Это одна из самых узнаваемых команд. Мы привыкли видеть «Спартак» сильным, но столько лет прошло, что уже этот бренд размывается», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на момент зимней паузы в сезоне «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» — пятое.