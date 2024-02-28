Бубнов: с подбором игроков «Краснодара» вполне можно бороться за чемпионство

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о трансферной кампании «Краснодара» в зимнее окно, а также оценил состав «быков». Напомним, «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей.

«Краснодар» никого из ведущих игроков не потерял. Да, ушёл Ильзат Ахметов, но он не был футболистом основы. Удалось сохранить треугольник, от которого многое зависело в атаке: Сперцян, Черников, Кривцов. Да ещё и очень сильного опорного хава взяли, колумбийца Кевина Кастаньо. Виктор Са из бразильского чемпионата тоже вполне может пригодиться в атаке. В принципе, им много новичков и не нужно было, в конце концов, они лидеры, а это значит, что состав хороший. С таким подбором игроков вполне можно бороться за чемпионство», — приводит слова Бубнова Sportbox.