Тренер «Балтики» Игнашевич: наш селекционный отдел провёл выдающуюся работу зимой

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал селекционную работу в зимнее трансферное окно.

«Зимой наш селекционный отдел провёл очень хорошую работу, даже выдающуюся. Понятно, что много новых игроков, ребятам нужно время для адаптации, хотя у нас его нет. Думаю, болельщик с пониманием отнесётся к этой ситуации и поддержит ребят. У нас хорошие футболисты, это будущее «Балтики», команду усилили качественные игроки», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Зимой балтийцы подписали 11 футболистов: Кирилла Капленко, Алекса Фернандеса, Кевина Андраде, Данилу Козлова, Диего Луну, Ярослава Арбузова, Юрия Ковалёва, Ивана Коновалова, Жоэля Фамейе, Дмитрия Рыбчинского и Виталия Лисаковича.