Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: «Динамо» — серьёзная угроза «Краснодару» и «Зениту» на весенний отрезок

Генич: «Динамо» — серьёзная угроза «Краснодару» и «Зениту» на весенний отрезок
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о борьбе за чемпионский титул в РПЛ сезона-2023/2024.

«Первая часть, особенно первые игры, шли на построение каких-то идей, их внедрение и понимание, как расставить игроков. Всё-таки чуть позже приехал Бителло, не могли понять, как использовать Карраскаля, Смолов и Тюкавин вместе или нет, плюс проблемы в обороне. Мне кажется, что «Динамо» сейчас – серьёзная угроза и «Краснодару», и в некоторой степени «Зениту» на весенний отрезок. У «Динамо», на мой взгляд, практически нет слабых мест», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала Геннадия Орлова.

Напомним, первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги выиграл «Краснодар», набравший 38 очков по результатам 18 проведённых встреч. Второе место занимает «Зенит» (36 очков). Замыкает лидирующую тройку московское «Динамо» (32 очка).

Материалы по теме
Тренер «Динамо» Личка: наша мотивация — догнать «Краснодар» и «Зенит» в таблице
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android