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Бубнов: для чего «Локомотив» купил ещё одного нападающего, Хамулича, мне непонятно

Бубнов: для чего «Локомотив» купил ещё одного нападающего, Хамулича, мне непонятно
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о трансферной кампании московского «Локомотива» в зимнее окно.

«У «Локомотива» была проблема в центре обороны — они её решили, купив во французском чемпионате Жерзино Ньямси. Вот для чего они купили ещё одного нападающего, Саида Хамулича, мне непонятно. Есть Дзюба, Сулейманов, при необходимости в атаке могут Пиняев и Глушенков сыграть. Разве что с Дзюбой что-то не так, он по каким-то причинам сборы пропускал. Может, страхуются…

А так, Тикнизяна удержали, проблемную позицию закрыли, к продолжению сезона и борьбе за третье место готовы», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

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