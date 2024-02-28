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Генич: если Абаскаль провалит весну, руководство «Спартака» помашет ему ручкой

Генич: если Абаскаль провалит весну, руководство «Спартака» помашет ему ручкой
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Известный российский комментатор Константин Генич высказался о главном тренере московского «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Спартак» — это всегда непредсказуемо (улыбается). Хотя бы определились со схемой, пока, может быть, не определились полноценно с составом. И, как это будет выглядеть, не знаю. Прошлая весна для Гильермо Абаскаля откровенно не удалась. И для него вот этот отрезок сейчас будет определяющим. Если он провалит и вторую весну подряд, а «Спартак» финиширует пятым-шестым, то, мне кажется, руководство помашет Гильермо ручкой и скажет, что у него в Москве не получилось», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала Геннадия Орлова.

Напомним, первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля набрали 30 очков по результатам 18 проведённых встреч.

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