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Голкипер «Факела» Гудиев: у меня всегда был только один кумир — Акинфеев

Голкипер «Факела» Гудиев: у меня всегда был только один кумир — Акинфеев
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Голкипер «Факела» Виталий Гудиев высказался о великих российских голкиперах и рассказал, кто является его кумиром. По словам Гудиева, Черчесова во времена игровой карьеры он не застал, но уважает его как тренера. А реальным кумиром Виталия является голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Черчесов для меня большая величина как тренер. Вратарём я его практически не застал. Габулов мне очень нравился. У него был отрезок, когда он очень здорово играл. У меня всегда был только один футбольный кумир – это Игорь Акинфеев. Я был мелким и кайфовал от его игры», — приводит слова Гудиева Metaratings.

В нынешнем сезоне «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей.

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