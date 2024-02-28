«Наверное, в этом его ДНК и прелесть». Генич рассказал, что мешает «Спартаку»

Известный российский комментатор Константин Генич высказался о проблемах московского «Спартака» в этом сезоне.

«Что мешает «Спартаку»? Суетливость и завышенные ожидания. У «Спартака» очень большое количество игроков, и, мне кажется, надо где-то чуть чистку состава произвести. Зимой этого не было сделано, хотя некоторые позиции «Спартак» отсёк, исключив из заявки, но это были не определяющие игроки. Плюс «Спартак» всегда под сумасшедшим давлением, болельщики ждут, все говорят, что нужна конкуренция. Но «Спартаку» не хватает стабильности, начинается суетливость, поиск виноватых, дёргание и воспитание игроков, как это было с Литвиновым, Соболевым и Джикией. Поэтому «Спартак» не может жить спокойно. Наверное, в этом его ДНК, в этом его и прелесть. Такие команды вспыхивают и очень быстро гаснут», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала Геннадия Орлова.

Напомним, первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице. Подопечные Абаскаля набрали 30 очков по результатам 18 проведённых встреч.