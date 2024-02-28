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Слушатели Академии РФС посетили тренировку «Торпедо»

Слушатели Академии РФС посетили тренировку «Торпедо»
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Слушатели Академии РФС, обучающиеся на тренера, посетили тренировку московского «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба автозаводского клуба.

Отмечается, что на занятии присутствуют Игорь Смольников, Игорь Денисов, Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Владимир Гранат, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычёв и многие другие.

«Будущие тренеры сегодня будут перенимать опыт у Олега Кононова и его тренерского штаба», — написано в сообщении «Торпедо».

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Торпедо Москва»

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков после 20 матчей. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков.

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