Хавбек «Ростова» Щетинин: даже не мечтал, что буду играть в одной команде с Роналдо

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин поделился мнением о новичке команды Валерия Карпина Роналдо дос Сантосе.

«Скажу честно, когда я в детстве приходил играть в футбол, то я вообще не думал, что футболом можно зарабатывать. Не знал, что могу играть в одной команде с иностранцами. Если говорить о Роналдо? У меня даже в мечтах такого не было. Роналдо мне нравится больше всех (из новичков «Ростова». — Прим. «Чемпионата»), потому что мне импонируют атакующие игроки. Сако и Аскалани — тоже хорошие футболисты. Но Роналдо — быстрый, резкий, техничный, умеет обыгрывать», — приводит слова Щетинина издание «РБ Спорт».

Напомним, о переходе флангового полузащитника Роналдо «Ростов» объявил 2 января. Последние полтора года футболист выступал за болгарский «Левски». В нынешнем сезоне бразильский нападающий провёл 25 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу. На данный момент «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко по результатам 18 проведённых матчей. Лидирует «Краснодар», в активе которого 38 очков. Ближайшими преследователями «быков» являются «Зенит» с 36 очками и «Динамо» (32).