Шаронов: в эпоху Бердыева в «Рубине» команда была выстроена и клуб давал результат

Бывший футболист и тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о результатах казанского клуба.

«Чтобы знать все причины удачного сезона «Рубина», надо быть внутри клуба. Но я застал в «Рубине» все времена, прожил время, когда он строился. Очень важно, чтобы весь клуб работал на результат и имел определённую стратегию. Не знаю, есть ли это в «Рубине».

Когда играл я, в эпоху Курбана Бекиевича, эта система была выстроена. Клуб работал на результат. И мы добились результата: два чемпионства и стабильная игра в еврокубках. Эта системность очень важна для любого клуба. Также очень важно, чтобы у клуба была хорошая инфраструктура. Это у «Рубина» есть», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.