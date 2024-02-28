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Гудиев: у меня есть уверенность, что «Факел» останется в РПЛ

Гудиев: у меня есть уверенность, что «Факел» останется в РПЛ
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Голкипер «Факела» Виталий Гудиев выразил уверенность в том, что воронежский клуб сумеет сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024. Футболист подчеркнул, что команде важно делать упор на психологию, сохранять собранность и не снижать требований к себе.

«Важно делать упор на психологию, быть собранными и не снижать к себе требования на тренировках. Мы продолжим биться за город, болельщиков и себя. У меня есть уверенность, что с нашим отношением получится остаться в РПЛ», – приводит слова Гудиева Metaratings.

В нынешнем сезоне «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует в РПЛ «Краснодар», в активе которого 38 очков. Действующий чемпион, «Зенит», на втором месте в таблице.

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