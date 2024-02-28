Источник: защитник «Зенита» Нино может быть вызван в сборную Бразилии на мартовские матчи

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино может быть вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи с национальными командами Англии (23 марта) и Испании (26 марта), сообщает Mundo da Bola.

Кроме Нино, среди других центральных защитников будут вызваны Бремер («Ювентус»), Бералдо и Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Габриэл Магальянс («Арсенал») и Мурило («Палмейрас»).

Напомним, Нино перешёл в «Зенит» из бразильского «Флуминенсе» в январе 2024 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» располагается на втором месте с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).