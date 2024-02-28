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Стало известно, почему трансферная цель «МЮ» Барджи перестал играть за «Копенгаген»

Стало известно, почему трансферная цель «МЮ» Барджи перестал играть за «Копенгаген»
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Вингер «Копенгагена» Руни Барджи перестал получать игровое время в датском клубе. По всей видимости, это связано с тем, что 18-летний игрок не собирается подписывать новый долгосрочный контракт, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «Копенгагена» планировали продлить трудовое соглашение с молодым игроком, однако тот ответил отказом. Отмечается, что это связано с интересом к Барджи со стороны многих топовых европейских клубов. После этого, за январь и февраль этого года, вингер не провёл ни одной минуты в официальном матче.

Барджи находится в системе «Копенгагена» с 2020 года. В нынешнем сезоне вингер провёл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 10 голами. Контракт игрока с датским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн. Ранее стало известно о предметном интересе к Барджи со стороны «Манчестер Юнайтед».

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