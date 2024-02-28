Олег Романцев объяснил, почему Арсен Захарян не может заиграть в «Реале Сосьедад»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не может заиграть в испанской команде.

«Смена команды — всегда риск. А переход в зарубежный клуб — риск вдвойне. Особенно для молодого футболиста. Захарян из таких. Сейчас он проходит самый сложный этап освоения в новом коллективе, который живёт по своим игровым законам. Рецепт здесь один — работа и терпение. Пример — Головин, ставший одним из лидеров «Монако». На подходе к этому и Алексей Миранчук в «Аталанте». Хотя стартовый период был полон для них теми же трудностями, которые сейчас свалились на Захаряна.

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В ту ли команду он попал? На мой взгляд, для быстрого, техничного и смекалистого Арсена «Реал Сосьедад» с его раскованной, чуть авантюрной игрой — вполне подходящий вариант. А вот то, как пишут у нас об игре экс-динамовца, меня возмущает. «Ничего не показал», «ничем не запомнился», «был незаметен», «час без ударов» — ну и что? Да парень только притирается к новой команде, ищет себя! Проблем добавляет и то, что она сейчас переживает спад. Так дайте же наконец ему встать на ноги, поддержите — ведь он же всё это читает!

Арсен, не обращай внимания на эту трескотню диванных аналитиков. И вспомни Дунаевского — только сильным покоряются моря!» — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».