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Ригобер Сонг покинул пост главного тренера сборной Камеруна

Ригобер Сонг покинул пост главного тренера сборной Камеруна
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Глава Камерунской федерации футбола Самуэль Это’О заявил, что Ригобер Сонг покинул должность главного тренера сборной Камеруна.

«Он многое привнёс в эту команду, но законы футбола такие, какие они есть… Мы не достигли наших целей, наш исполком и я не видим возможности продлить с ним контракт. Я обсудил ситуацию с ним. Я изложил наши позиции, и теперь нам нужно думать о будущем. Желаем ему всяческих успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Это’О France24.

Напомним, сборная Камеруна на Кубке африканских наций проиграла на стадии 1/8 турнира национальной команде Нигерии со счётом 0:2. Сонг возглавил сборную Камеруна в марте 2022 года, и с тех пор под его руководством национальная команда сыграла 23 матча, где победила лишь в шести играх, восемь раз сыграла вничью и девять встреч проиграла.

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Источник: Ригобер Сонг будет уволен с поста тренера сборной Камеруна
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