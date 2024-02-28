Заместитель председателя саудовской Про-Лиги высказался о трансфере Хендерсона в «Аякс»

Заместитель председателя саудовской Про-Лиги Саад Аль-Лазиз высказался о трансфере Джордана Хендерсона из «Аль-Иттифака» в «Аякс» в зимнее трансферное окно.

«Джордан Хендерсон, несмотря на то что он ушёл, был одним из лучших игроков, подписавших контракт в саудовской Про-Лиге. В летнее окно мы подписали 93 игрока, и я бы сказал, что от 28 до 30 из них окажутся в чьём-либо списке 300 лучших игроков, и вы не ожидаете, что все они останутся», — приводит слова заместителя председателя The Sun.

Напомним, Джордан Хендерсон летом 2023 года перешёл из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак», за который принял участие в 19 матчах, в которых отметился девятью результативными передачами. Зимой 2024 года игрок расторг контракт с саудовским клубом и перешёл в «Аякс».