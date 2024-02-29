Олег Романцев поддержал тренера ЦСКА Владимира Федотова

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал Владимира Федотова из ЦСКА.

«Что касается ситуации в ЦСКА, то я убеждён: именно Федотов, а не кто-то другой в состоянии правильно оценить необходимость нахождения в составе любого футболиста. И неважно, молод ли он. Запомните: только тренер отвечает в команде за всё! Что даёт ему право принимать любые решения. А насколько эти решения были верны, подтвердит или опровергнет результат. Владимиру Валентиновичу искренне желаю продолжать идти своей дорогой, не обращая внимания на чьё-то ворчание и недовольство», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».

Напомним, в зимнее трансферное окно ЦСКА покинули Константин Кучаев, Ярослав Арбузов, Дмитрий Калайда, Никита Ермаков, Лука Згурский, Макар Пестов и Максим Сарраф.