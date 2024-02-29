«С тех пор падать в штрафной — фобия». Мусаев признался, почему боится симулировать

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о симуляциях. Нападающий признался, что не умеет специально изображать фол.

«Хитрости никто не отменял, они помогают в игре. Но я симулировать вообще не умею. Надо подучиться. Вот кто-то бьёт меня, а я стою, хотя лучше упасть. Пару раз попытался пенальти «нарисовать». Оба раза упал на жёлтую себе, и оба раза она оказалась второй в матче. С тех пор падать в штрафной – фобия», – приводит слова Мусаева Sport24.

Напомним, в минувшее трансферное окно Тамерлан перешёл в ЦСКА из «Балтики». В нынешнем сезоне Мусаев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 700 тыс.