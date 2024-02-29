«Интер» разгромил «Аталанту» со счётом 4:0, Миранчук был заменён во втором тайме

Сегодня, 29 февраля, проходил матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступал Андреа Коломбо, а помогали ему Алессандро Ло Чичеро и Андреа Дзингарелли. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу миланцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте после удара Тёна Копмейнерса Ян Зоммер отбил мяч перед собой, Алессандро Бастони заблокировал Алексея Миранчука, но столкнулся с ним и упал на газон, при этом нечаянно отдав мяч на Шарля Де Кетеларе, который резким ударом в касание поразил левый угол ворот. Однако россиянин успел коснуться мяча рукой, и поэтому гол был отменён. На 26-й минуте Лаутаро Мартинес пытался дальней передачей от центра поля найти Генриха Мхитаряна, вратарь опередил Генриха у границы штрафной, но не смог зафиксировать мяч в падении. А там Маттео Дармиан набежал из глубины и низом пробил мимо голкипера.

На 45+1-й минуте Федерико Димарко справа подобрал мяч и покатил накоротке на Бенжамена Павара. Тот сделал передачу в штрафную, Мартинес чуть-чуть отпустил от себя мяч, подработал под удар и неотразимо пробил под левую штангу. На 54-й минуте Мартинес не забил пенальти, однако Димарко с добивания сделал счёт разгромным. На 71-й минуте Алекс Санчес показывал Давиде Фраттези идти к ближнему углу вратарской и быстро навесил туда, а итальянский полузащитник опередил Марио Пашалича и Берата Джимсити и головой в прыжке забил мяч.

На данный момент после 26 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 69 набранными очками. «Аталанта» после такого же количества проведённых игр находится на пятом месте с 46 очками. Отметим, что Алексей Миранчук появился в старте и был заменён на 57-й минуте матча.