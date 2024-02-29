Никита Баженов: ЦСКА пройдётся катком по «Оренбургу»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов заявил, что ЦСКА в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдётся катком по «Оренбургу» (2 марта).

«Мне кажется, ЦСКА не добирает очки, причём в каких‑то своих матчах. По разговорам понятно, что команда в хорошей форме. Сейчас весной какой‑то новый чемпионат, мы не может оценивать форму команд по старым матчам. Всё с чистого листа. Но мне кажется, что ЦСКА пройдётся катком по «Оренбургу», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 18 туров. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. «Оренбург» после такого же количества проведённых игр располагается на 14-м месте с 15 очками.