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«Интер» забил четыре гола в четвёртом матче Серии А подряд

«Интер» забил четыре гола в четвёртом матче Серии А подряд
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В среду, 28 февраля, «Интер» в родных стенах разгромил «Аталанту» в перенесённом матче 21-го тура Серии А — 4:0. Таким образом, миланская команда забивает четыре гола в четвёртом матче чемпионата Италии подряд.

Италия - Серия А . 21-й тур
28 февраля 2024, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Дармиан – 26'     2:0 Мартинес – 45+1'     3:0 Димарко – 54'     4:0 Фраттези – 71'    

В последний раз в матче Серии А «Интер» забивал меньше четырёх мячей с «Ювентусом» в воскресенье, 4 февраля — 1:0. На протяжении последующих четырёх матчей во всех турнирах миланцы обыгрывали такие команды, как «Рома» (4:2), «Салернитана» (4:0), «Лечче» (4:0) и «Аталанта» (4:0).

Свой следующий матч «Интер» проведёт в понедельник, 4 марта. Команда Симоне Индзаги на домашней арене встретится с «Дженоа» в рамках 27-го тура Серии А. Начало игры — в 22:45 мск.

На данный момент «Интер» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 69 очков. Отрыв команды от идущего вторым «Ювентуса» — 12 очков.

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