«Интер» забил четыре гола в четвёртом матче Серии А подряд

В среду, 28 февраля, «Интер» в родных стенах разгромил «Аталанту» в перенесённом матче 21-го тура Серии А — 4:0. Таким образом, миланская команда забивает четыре гола в четвёртом матче чемпионата Италии подряд.

В последний раз в матче Серии А «Интер» забивал меньше четырёх мячей с «Ювентусом» в воскресенье, 4 февраля — 1:0. На протяжении последующих четырёх матчей во всех турнирах миланцы обыгрывали такие команды, как «Рома» (4:2), «Салернитана» (4:0), «Лечче» (4:0) и «Аталанта» (4:0).

Свой следующий матч «Интер» проведёт в понедельник, 4 марта. Команда Симоне Индзаги на домашней арене встретится с «Дженоа» в рамках 27-го тура Серии А. Начало игры — в 22:45 мск.

На данный момент «Интер» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 69 очков. Отрыв команды от идущего вторым «Ювентуса» — 12 очков.