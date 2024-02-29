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Директор «Аталанты» высказался об эпизоде с отменённым голом из-за игры рукой Миранчука

Директор «Аталанты» высказался об эпизоде с отменённым голом из-за игры рукой Миранчука
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Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался об эпизоде с отменённым голом команды в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:4) за игру рукой российского полузащитника Алексея Миранчука.

Италия - Серия А . 21-й тур
28 февраля 2024, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Дармиан – 26'     2:0 Мартинес – 45+1'     3:0 Димарко – 54'     4:0 Фраттези – 71'    

«Просто непостижимо, как, несмотря на все имеющиеся в их распоряжении кадры, им удалось не засчитать этот гол. У Миранчука не было игры рукой, Бастони врезался в Миранчука, и это пенальти. Если посмотреть, то именно Бастони касается мяча, и он вообще не меняет направления, проходя мимо руки Миранчука», — приводит слова Перкасси Football Italia.

Напомним, На 10-й минуте после удара Тёна Копмейнерса Ян Зоммер отбил мяч перед собой, Алессандро Бастони заблокировал Алексея Миранчука, но столкнулся с ним и упал на газон. Мяч попал Шарлю Де Кетеларе, который забил гол Однако россиянин успел коснуться мяча рукой. Судья принял решение отменить взятие ворот.

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