Директор «Аталанты» высказался об эпизоде с отменённым голом из-за игры рукой Миранчука

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался об эпизоде с отменённым голом команды в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:4) за игру рукой российского полузащитника Алексея Миранчука.

«Просто непостижимо, как, несмотря на все имеющиеся в их распоряжении кадры, им удалось не засчитать этот гол. У Миранчука не было игры рукой, Бастони врезался в Миранчука, и это пенальти. Если посмотреть, то именно Бастони касается мяча, и он вообще не меняет направления, проходя мимо руки Миранчука», — приводит слова Перкасси Football Italia.

Напомним, На 10-й минуте после удара Тёна Копмейнерса Ян Зоммер отбил мяч перед собой, Алессандро Бастони заблокировал Алексея Миранчука, но столкнулся с ним и упал на газон. Мяч попал Шарлю Де Кетеларе, который забил гол Однако россиянин успел коснуться мяча рукой. Судья принял решение отменить взятие ворот.

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