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Маурисио Почеттино высказался о победе «Челси» в матче Кубка Англии с «Лидсом»

Маурисио Почеттино высказался о победе «Челси» в матче Кубка Англии с «Лидсом»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче с «Лидсом» в 1/8 финала Кубка Англии (3:2).

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Джозеф – 8'     1:1 Джексон – 15'     2:1 Мудрик – 37'     2:2 Джозеф – 59'     3:2 Галлахер – 90'    

«Было сложно из-за ожиданий. Но за последние четыре недели мы добились фантастических результатов. Наша команда борется, а главное, она начинает вести себя как команда.

На данный момент нам немного не хватает состава, так как у нас есть 10-12 постоянно травмированных игроков. Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо играют регулярно, но их некем заменить. Им уже пора дать отдохнуть.

Дальнейшие ожидания огромны, потому что мы — «Челси». Однако нашей команде необходимо укреплять уверенность в себе», — приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, благодаря победе в матче с «Лидсом», «Челси» вышел 1/4 финала Кубка Англии. В следующем раунде турнира лондонский клуб сыграет с «Лестером».

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