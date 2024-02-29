Маурисио Почеттино высказался о победе «Челси» в матче Кубка Англии с «Лидсом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды в матче с «Лидсом» в 1/8 финала Кубка Англии (3:2).

«Было сложно из-за ожиданий. Но за последние четыре недели мы добились фантастических результатов. Наша команда борется, а главное, она начинает вести себя как команда.

На данный момент нам немного не хватает состава, так как у нас есть 10-12 постоянно травмированных игроков. Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо играют регулярно, но их некем заменить. Им уже пора дать отдохнуть.

Дальнейшие ожидания огромны, потому что мы — «Челси». Однако нашей команде необходимо укреплять уверенность в себе», — приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, благодаря победе в матче с «Лидсом», «Челси» вышел 1/4 финала Кубка Англии. В следующем раунде турнира лондонский клуб сыграет с «Лестером».

Материалы по теме Фанат «Лидса» упал с верхнего яруса стадиона в игре с «Челси» после бурного празднования

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: