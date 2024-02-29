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Фанат «Лидса» упал с верхнего яруса стадиона в игре с «Челси» после бурного празднования

Фанат «Лидса» упал с верхнего яруса стадиона в игре с «Челси» после бурного празднования
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Фанат «Лидса» был срочно госпитализирован после падения с трибуны «Стэмфорд Бридж» во время матча 1/8 финала Кубка Англии с «Челси» (3:2), сообщает Goal.com.

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Джозеф – 8'     1:1 Джексон – 15'     2:1 Мудрик – 37'     2:2 Джозеф – 59'     3:2 Галлахер – 90'    

По информации источника, фанат «Лидса» был доставлен в больницу после того, как упал с верхнего яруса трибуны на «Стэмфорд Бридж» на фанатов, которые расположились на нижнем ярусе, во время празднования первого гола своей команды.

Отметим, неприятный инцидент произошёл на восьмой минуте встречи. К пострадавшему сразу же подбежали медицинские сотрудники и полиция, за что получили аплодисменты от публики.

Напомним, благодаря победе в матче с «Лидсом», «Челси» вышел 1/4 финала Кубка Англии. В следующем раунде турнира лондонский клуб сыграет с «Лестером».

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