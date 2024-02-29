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Индзаги прокомментировал разгромную победу «Интера» в матче с «Аталантой»

Индзаги прокомментировал разгромную победу «Интера» в матче с «Аталантой»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал разгромную победу команды в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Аталантой». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Италия - Серия А . 21-й тур
28 февраля 2024, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Дармиан – 26'     2:0 Мартинес – 45+1'     3:0 Димарко – 54'     4:0 Фраттези – 71'    

«Первые 10-15 минут «Аталанта» очень сильно давила на нас, поэтому нам пришлось разобраться. Начало было необычным для нас, но затем мы забили, попали в перекладину и с уверенностью вышли на второй тайм», — приводит слова Индзаги Football Italia.

После 26 туров «Интер» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в свой актив 69 очков. «Аталанта», в свою очередь, занимает пятую строчку турнирного зачёта, набрав 46 очков.

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