Индзаги прокомментировал разгромную победу «Интера» в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал разгромную победу команды в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Аталантой». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

«Первые 10-15 минут «Аталанта» очень сильно давила на нас, поэтому нам пришлось разобраться. Начало было необычным для нас, но затем мы забили, попали в перекладину и с уверенностью вышли на второй тайм», — приводит слова Индзаги Football Italia.

После 26 туров «Интер» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в свой актив 69 очков. «Аталанта», в свою очередь, занимает пятую строчку турнирного зачёта, набрав 46 очков.

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