Тен Хаг высказался о предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» в Кубке Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в Кубке Англии.

«Теперь у нас дома «Ливерпуль», это фантастическая встреча и мы с нетерпением ждём этого. Но нам предстоит забыть Кубок Англии. Сейчас мы с нетерпением ждём чемпионата, Нас ждёт хороший матч с «Манчестер Сити», и мы с нетерпением этого ждём», — приводит слова Тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, на стадии 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 1:0. «Ливерпуль», в свою очередь, разгромил «Саутгемтон» со счётом 3:0.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в четверьфинале Кубка Англии состоится 16 марта.

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