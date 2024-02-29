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18-летний нападающий «Ливерпуля» высказался о дубле в кубковом матче с «Саутгемптоном»

18-летний нападающий «Ливерпуля» высказался о дубле в кубковом матче с «Саутгемптоном»
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18-летний нападающий «Ливерпуля» Джейден Дэннс высказался о дубле в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Саутгемптоном» (3:0).

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Кумас – 44'     2:0 Даннс – 73'     3:0 Даннс – 88'    

«Моя мечта осуществилась. Я болею за клуб с самого рождения. Забить на Kop End (самая известная трибуна стадиона «Энфилд» – прим. «Чемпионата») – это что-то нереальное, не могу в это поверить. Такое ощущение, что я в кино. Меня переполняют эмоции.

Мой отец плакал, когда я дебютировал – не знаю, как он сейчас отреагирует. Я благодарен за предоставленные возможности», – приводит слова Дэннса BBC.

Дэннс является воспитанником «Ливерпуля». В нынешнем сезоне за основную команду нападающий провёл 4 матча и забил 2 мяча.

В 1/4 финал «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 16 марта.

Ранее на своём пути команда Юргена Клоппа обыграла «Арсенал» (2:0) и «Норвич Сити» (5:2).

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